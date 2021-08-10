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Российские политики ответили на слова Лукашенко о Крыме

Источник:
«Лента.ру»
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Фото: © Пресс-служба президента Белоруссии

Российские политики отреагировали на слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, который поставил условие для признания Крыма российским.

Лукашенко заявил, что признает полуостров российским только после того, как это сделают все российские олигархи. «Хоть меня многое связывает. Будапештская декларация. Помните, мы ее подписывали? Назарбаев, Ельцин, Лукашенко, Клинтон, Тони Блэр или кто там в Великобритании был. Мы ее подписали, почитайте. Моя подпись там стоит. Но я и через это переступлю», — сказал он.

«Когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию, за мной дело не заржавеет», — сказал Лукашенко.

На слова Лукашенко немедленно отреагировали российские политики. Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек высказал мнение, что подобная позиция не приблизит белорусского президента к Европе, но в то же время «вызовет недоумение россиян от такого поведения союзника». «Усидеть на двух стульях не получится, а вот оскорбить россиян уже получилось», — цитирует «Лента.ру» депутата.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская указала на то, что Лукашенко ушел от прямого ответа на вопрос о статусе полуострова. Посыл к российским олигархам остался для нее непонятен. Политик призвала белорусского лидера сначала посетить Крым, и только после этого говорить о его статусе, а также заверила, что полуостров признает Белоруссию.

Член Совета Федерации Ольга Ковитиди посчитала высказывание Лукашенко неуместным. По ее словам, Крым является «политическим реактивом», проявляющим подлинное отношение белорусского лидера к России.

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