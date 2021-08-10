Глава Госдепа напомнил России о месте США в мире

Соединенные Штаты напоминают России и Китаю, что являются чрезвычайно сильной страной, сообщил в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен во ходе выступления в Университете Мэриленда.

«Ни для кого из нас не секрет, что китайское и российское правительства, среди прочих, публично и в частном порядке приводят доводы, что Соединенные Штаты находятся в упадке, а потому лучше ориентироваться на их авторитарное видение мира, нежели на наше демократическое законодательство», — цитирует ТАСС Блинкена.

По его мнению, лучший способ противостоять этим доводам - сделать «прямо сейчас серьезные инвестиции» в американскую инфраструктуру. Такие инвестиции госсекретарь назвал «приоритетом внешней политики в связи с тем, что они расширяют возможности дипломатии» Вашингтона. Он рассказал, что «Китай ежегодно тратит на инфраструктуру в три раза больше», чем США.

«Мы можем и напоминаем им, что по-прежнему остаемся чрезвычайно сильной страной», — сказал Блинкен. По его словам, «от того, будет ли Америка защищать и инвестировать в собственную силу внутри страны, зависит, останемся ли мы сильными и обеспечим ли результат для американского народа».

Сейчас в Конгрессе США рассматривается план развития инфраструктуры страны объемом около $1 трлн. Инициатива предполагает выделение на эти цели федеральных средств в размере $550 млрд в течение пяти лет.