МакSим после выхода из комы впервые обратилась к поклонникам

Певица Марина Абросимова, выступающая на сцене под псевдонимом МакSим, впервые после выхода из комы обратилась к своим поклонникам в Instagram.
«Мне очень помогло, что за меня переживали, думали обо мне и молились, меня это вытащило с того света», — написала она, поблагодарив всех за поддержку.
Абросимова уточнила, что ее переводят из реанимации в обычную палату, однако она продолжает чувствовать сильную слабость, пока она даже не может ходить из-за сильного головокружения.
38-летнюю певицу госпитализировали в середине июня с подозрением на коронавирус. 19 июня Абросимову ввели в искусственную кому. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В себя исполнительница пришла только 3 августа.
korvinsSЯ вообще за то что бы за коррупцию была смертная казнь.
kygearОн из знаменитого клуба Самоубийц.и не жалко себя любимого.
Voland2А нам рассказывали , что только Сибирь выживет... Врали собаки.
лачиновНе сомневайтесь. Сибирь точно выживет. Только кричать об этом не надо, а то понаедут ...