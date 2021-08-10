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МакSим после выхода из комы впервые обратилась к поклонникам

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/maksimartist/

Певица Марина Абросимова, выступающая на сцене под псевдонимом МакSим, впервые после выхода из комы обратилась к своим поклонникам в Instagram.

«Мне очень помогло, что за меня переживали, думали обо мне и молились, меня это вытащило с того света», — написала она, поблагодарив всех за поддержку.

Абросимова уточнила, что ее переводят из реанимации в обычную палату, однако она продолжает чувствовать сильную слабость, пока она даже не может ходить из-за сильного головокружения.

38-летнюю певицу госпитализировали в середине июня с подозрением на коронавирус. 19 июня Абросимову ввели в искусственную кому. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В себя исполнительница пришла только 3 августа.

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