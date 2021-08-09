РЖД поставили точку с железной дорогой в Китай через Алтай

РЖД не планируют строить железную дорогу в Китай через сакральные территории Горного Алтая, сообщила пресс-служба компании после резонансного заявления одного из руководителей о подобных планах.

Утром в понедельник СМИ со ссылкой на замгендиректора ОАО РЖД Алексея Шило сообщили, что кампания наметила три варианта железной дороги через Горный Алтай, которая может стать западным маршрутом в Китай для российских грузов: из Алтайского края, Кемеровской области и Хакасии.

На уровне проекта

На сообщение отреагировал глава Республики Алтай Олег Хорохордин. Он отметил, что обсуждения проходят сейчас только на уровне проекта и очень далеких перспектив, а у РЖД есть более близкие к реализации проекты, чего они не скрывают.

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Губернатор уточнил, что в случае реализации подобных проектов могут быть затронуты не только многие сакральные для населения Республики Алтай места, но и природные заповедники, такие как зона покоя Укок.

«Этого мы допустить не можем. Не раз говорил, что Республика Алтай – экологическая столица России, выступающая за устойчивое развитие. Это наш приоритет. Но даже в случае готовности реализовать этот проект необходимо в первую очередь внимательно изучить мнение людей, узнать, что думают об этом наши жители. Испокон веков люди занимаются здесь сельским хозяйством, чтят свои традиции, культуру, самым бережным образом относятся к природе и вряд ли будут согласны превратить республику в большую стройку тоннелей, эстакад и железнодорожных мостов», – добавил Хорохордин.

Он подчеркнул, что мнение жителей региона должно стать предопределяющим в вопросе принятия дальнейших решений подобного рода.

С соблюдением интересов

После этого пресс-служба РЖД распространила официальное сообщение, опровергающее опасения местных жителей, которые начали проявлять беспокойство, узнав о возможных планах компании.

«В настоящее время строительство железнодорожной ветки через Республику Алтай не планируется. Имеющиеся проработки носят предварительный, теоретический характер. Решение о начале реализации того или иного инфраструктурного проекта… принимаются… исключительно во взаимодействии с региональными властями с учетом всех экологических требований, сохранения исторического наследия и соблюдения интересов местных жителей», – говорится в сообщении РЖД.

Республика Алтай – это малонаселенный регион на юге Западной Сибири со сложным горным рельефом. Она граничит сразу с тремя странами – Монголией, Казахстаном и Китаем, при этом граница с Китаем проходит по сложной высокогорной местности в районе плато Укок, являющегося объектом Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Эта территория священна для местного населения.

В Республике Алтай нет железной дороги, ближайшая станция находится примерно в 100 километрах от региона – в городе Бийск соседнего Алтайского края. Ранее власти неоднократно говорили о намерении проложить железнодорожную ветку до Горно-Алтайска, но этот проект называли нерентабельным.