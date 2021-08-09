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Путин придумал способ победить пиратов

Источник:
«Интерфакс»
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Фото: U.S. Department of Defense Current Photos

Победа над морским пиратством возможна только после объединения международных усилий и создания специальной структуры в рамках ООН. Заявление российского лидера прозвучали на конференции в рамках Совета Безопасности ООН, посвященной морской безопасности.

«При этом такая структура опиралась бы на поддержку государств-членов ООН и активно привлекала бы к своей работе экспертов, представителей гражданского общества, научно-исследовательские круги и даже частный бизнес», — сказал Путин.

По мнению президента России, было бы полезно на регулярной основе осуществлять обмен наработками и наилучшими практиками противодействия пиратству, вооруженному разбою и другой криминальной активности на море.

Путин отметил, что некоторым странам трудно самостоятельно дать отпор транснациональным синдикатам преступников, пиратам и террористам. Именно поэтому важен вопрос объединения под эгидой ООН силового потенциала спецслужб всех заинтересованных государств.

Согласно оценкам экспертов Всемирного фонда дикой природы, пиратство — одна из серьезнейших угроз для мирового океана. Стоимость ресурсов Мирового океана оценивают в 24,2 триллиона долларов.

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Политика #Россия #Мир
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korvinsS

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