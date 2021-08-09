США ввели новые санкции против России

США ввели санкции против трех компаний из России из-за предполагаемой передачи Ирану, КНДР и Сирии технологий по оружия массового уничтожения, а также средств их доставки. Соответствующий документ опубликован на сайте Федерального реестра США.

Под новые ограничения американских властей попали научно-производственное предприятие «Пульсар», а также компании Charter Green Light Moscow и Asia-Invest и любые их дочерние структуры.

Санкции запрещают заключение контрактов с фигурантами списка на закупку любых товаров и технологий, помощь им со стороны госструктур, продажу им оружия и выдачу лицензий на приобретение товаров, которые подпадают под действие экспортного контроля.

Санкции будут действовать два года, при этом Госдеп может сократить этот срок или отменить ограничения.