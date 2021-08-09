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Опубликовано первое изображение Samsung Galaxy S21 FE

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Samsung

Компания Samsung опубликовала на своей странице Instagram изображение нового смартфона. Согласно информации инсайдеров, речь идет о долгожданном Galaxy S21 FE

Новинка должна стать самым дешевым представителем популярной линейки. Аппаратной основой смартфона станет процессор Snapdragon 888, который объединяет восемь вычислительных ядер с частотой до 2,84 ГГц и графический ускоритель Adreno 660.

Смартфон также получит дисплей Super AMOLED диагональю 6,4 дюйма по диагонали. Предположительно, экран бюджетного телефона будет поддерживать флагманскую частоту обновления 120 Гц.

На опубликованном изображении видна тройная камера, оптические модули которой выстроены по вертикали, а справа находится светодиодная вспышка. Возможная стартовая цена — 650 евро, официальная презентация новинки ожидается в октябре.

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