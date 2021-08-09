«ВКонтакте» запустила новую эмоциональную функцию

Социальная сеть «ВКонтакте» запустила новую функцию, теперь пользователи могут оставлять реакции к постам вместо использования отметки «Нравится».

«Нас не раз просили сделать кнопку с прямо противоположным смыслом — но ведь в жизни гораздо больше эмоций. Чтобы было удобно выражать их все, мы добавили разные реакции»,— говорится в официальном сообщении соцсети.

С помощью новых реакций можно будет выразить веселье, удивление, печаль, ярость и другие эмоции. В ближайшее время пользователям станет доступна одна из новых реакций. Их список будет пополняться, обновление планируют вводить постепенно.

В ближайшее время каждому пользователю станет доступна одна из новых реакций. Собрать их все помогут друзья и подписчики: набор будет пополняться по мере того, как друзья будут оставлять разные эмоции под постами.