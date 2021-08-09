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Бюджетникам запретят иностранные мессенджеры

Источник:
«Коммерсантъ»
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Правительство намерено провести принудительный перевод всех госслужащих и бюджетников на российские мессенджеры. Нормативные документы будут разработаны к декабрю 2021 года.

Требование по использованию отечественных мессенджеров, почтовых сервисов и сервисов видео-конференц-связи будет распространяться только на рабочие коммуникации чиновников и сотрудников бюджетных организаций.

Власти отмечают, что сейчас такие коммуникации ведутся в основном в бесплатных, в том числе зарубежных, облачных сервисах, не обеспечивающих необходимый уровень безопасности передаваемой информации.

Так, в 2022 году эту инициативу планируется распространить на преподавателей школ и вузов, которые смогут общаться с родителями, школьниками и студентами только через российские IT-сервисы.

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Технологии #Софт
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