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Лукашенко сказал, когда признает Крым российским

Источник:
ТАСС
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Фото: © Пресс-служба президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что может пойти на признание Крыма российским, но только при одном условии.

«Когда Белоруссия Крым признает? Я отвечаю публично: когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукты. За мной дело не заржавеет», — сказал Лукашенко, рассуждая на тему интеграции России и Белоруссии.

Глава Белоруссии при этом подчеркнул, что пойдет на этот шаг, хотя его «многое связывает».

«Помните про Будапештскую декларацию? Мы ее подписывали - Назарбаев, Ельцин, Лукашенко, Клинтон, по-моему, Тони Блэр, кажется, от Великобритании был, кто-то еще. Мы подписали, почитайте ее. Моя подпись там стоит, но я и через это переступлю. Украина, видите, что творит? У меня руки развязаны. И Крым [признаю], и все остальное», — цитирует ТАСС Лукашенко.

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Политика #Мир #Говорят о России
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