Каждый пятый россиянин намерен работать до 70 лет

Эксперты «Работа.ру» и «СберНПФ» выяснили, в каком возрасте планируют завершить карьеру россияне – более 20% опрошенных намерены трудиться до 70 лет и дальше.

Каждый пятый опрошенный сообщил, что планирует завершить трудовую деятельность до 55 лет. До 60 лет работать планируют 22% респондентов (17% мужчин и 28% женщин).

Более четверти участников исследования (26%) отметили, что собираются продолжать карьеру до 60-65 лет. Каждый десятый респондент планирует выйти на пенсию после 65 лет, а ещё 22% опрошенных – после 70 лет.

Также 27% опрошенных уверены, что смогут завершить карьеру до официального выхода на пенсию: они заявили о личных накоплениях, дополнительных источниках дохода, но самым популярным вариантом ответа стало, что респондентов смогут обеспечить родственники.