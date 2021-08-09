Каждый пятый россиянин намерен работать до 70 лет

Эксперты «Работа.ру» и «СберНПФ» выяснили, в каком возрасте планируют завершить карьеру россияне – более 20% опрошенных намерены трудиться до 70 лет и дальше.
Каждый пятый опрошенный сообщил, что планирует завершить трудовую деятельность до 55 лет. До 60 лет работать планируют 22% респондентов (17% мужчин и 28% женщин).
Более четверти участников исследования (26%) отметили, что собираются продолжать карьеру до 60-65 лет. Каждый десятый респондент планирует выйти на пенсию после 65 лет, а ещё 22% опрошенных – после 70 лет.
Также 27% опрошенных уверены, что смогут завершить карьеру до официального выхода на пенсию: они заявили о личных накоплениях, дополнительных источниках дохода, но самым популярным вариантом ответа стало, что респондентов смогут обеспечить родственники.
kygearОн из знаменитого клуба Самоубийц.и не жалко себя любимого.
korvinsSЯ вообще за то что бы за коррупцию была смертная казнь.
huhroВымирание России - это главный показатель работы власти.
ДЕК-23-перРаботаем как кони, по 12часов, без выходных, начальство как надзиратели, следят чтобы выжались по полной....