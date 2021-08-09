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Власти Грузии экстрадировали в Россию главу иркутской ОПГ

Источник:
Sibnet.ru
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Сотрудники Интерпола разыскали в Грузии 34-летнего иркутянина, разыскиваемого за создание ОПГ, которое занималось организацией интим-услуг на территории области. Его экстрадировали в Россию, сообщила пресс-служба ГУ МВД Приангарья.

Предварительно установлено, что преступная организация действовала в Иркутской области на протяжении нескольких лет. Ее «сотрудники» заманивали высокооплачиваемой работой девушек через соцсети. В том числе и несовершеннолетних.

Когда девушки приходили устраиваться на работу, их вовлекали их в криминальный бизнес. За отказ подчиняться организаторы ввели систему штрафов и физических наказаний. Деятельность ОПГ пресекли в 2019 году.

В 2019 году сотрудники правоохранительных органов задержали 18 фигурантов. Их обвинили по ряду статьей, в том числе по статьям: 112 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести), 126 УК РФ (похищение человека), 210 УК РФ (организация преступного сообщества) и 240 УК РФ (вовлечение в занятие проституцией).

Но организатор преступного сообщества скрылся от следствия за границей и, по имеющейся информации, постоянно менял страны проживания. В начале 2021 года сотрудники Интерпола установили, что обвиняемый прячется в Грузии. Его задержали и экстрадировали в Россию. В ближайшее время ему предъявят обвинение.

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kygear

Он из знаменитого клуба Самоубийц.и не жалко себя любимого.

korvinsS

Я вообще за то что бы за коррупцию была смертная казнь.

huhro

Вымирание России - это главный показатель работы власти.

ДЕК-23-пер

Работаем как кони, по 12часов, без выходных, начальство как надзиратели, следят чтобы выжались по полной....
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