Власти Грузии экстрадировали в Россию главу иркутской ОПГ

Сотрудники Интерпола разыскали в Грузии 34-летнего иркутянина, разыскиваемого за создание ОПГ, которое занималось организацией интим-услуг на территории области. Его экстрадировали в Россию, сообщила пресс-служба ГУ МВД Приангарья.

Предварительно установлено, что преступная организация действовала в Иркутской области на протяжении нескольких лет. Ее «сотрудники» заманивали высокооплачиваемой работой девушек через соцсети. В том числе и несовершеннолетних.

Когда девушки приходили устраиваться на работу, их вовлекали их в криминальный бизнес. За отказ подчиняться организаторы ввели систему штрафов и физических наказаний. Деятельность ОПГ пресекли в 2019 году.

В 2019 году сотрудники правоохранительных органов задержали 18 фигурантов. Их обвинили по ряду статьей, в том числе по статьям: 112 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести), 126 УК РФ (похищение человека), 210 УК РФ (организация преступного сообщества) и 240 УК РФ (вовлечение в занятие проституцией).

Но организатор преступного сообщества скрылся от следствия за границей и, по имеющейся информации, постоянно менял страны проживания. В начале 2021 года сотрудники Интерпола установили, что обвиняемый прячется в Грузии. Его задержали и экстрадировали в Россию. В ближайшее время ему предъявят обвинение.