Дожди останутся в Забайкалье на неделю

Дождливая неделя ждет жителей Забайкалья. В большинстве районов будет прохладно, и только местами воздух прогреется до 29 градусов, сообщила пресс-служба краевого гидрометцентра.

Циклон, определявший погоду выходных дней, смещается на Амурскую область, но неустойчивость в атмосфере над Забайкальем сохраняется. На предстоящей неделе существенных изменений в погоде не произойдет.

В большинстве районов будут идти дожди разной интенсивности, днем с грозами. Ветер прогнозируется от слабого до умеренного, в утренние часы ожидаются туманы.

Температура воздуха ночью составит 10-15 градусов, местами 4-9 градусов выше нуля. Фон дневных температур в большинстве районов Забайкальского края прогнозируется невысокий 17-22 градуса, по западным, южным районам температура днем достигнет 24-29 градусов выше нуля.