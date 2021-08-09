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Дожди останутся в Забайкалье на неделю

Источник:
Sibnet.ru
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Человек под зонтом в дождь
Фото: © _Alicja_ / Pixabay License

Дождливая неделя ждет жителей Забайкалья. В большинстве районов будет прохладно, и только местами воздух прогреется до 29 градусов, сообщила пресс-служба краевого гидрометцентра.

Циклон, определявший погоду выходных дней, смещается на Амурскую область, но неустойчивость в атмосфере над Забайкальем сохраняется. На предстоящей неделе существенных изменений в погоде не произойдет.

В большинстве районов будут идти дожди разной интенсивности, днем с грозами. Ветер прогнозируется от слабого до умеренного, в утренние часы ожидаются туманы.

Температура воздуха ночью составит 10-15 градусов, местами 4-9 градусов выше нуля. Фон дневных температур в большинстве районов Забайкальского края прогнозируется невысокий 17-22 градуса, по западным, южным районам температура днем достигнет 24-29 градусов выше нуля.

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Забайкалье #Гео
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Он из знаменитого клуба Самоубийц.и не жалко себя любимого.

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