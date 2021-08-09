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«Прямой эфир» в соцсетях закончился смертью велосипедиста

Источник:
Sibnet.ru
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Камера мобильного телефона погибшего в ДТП молодого велосипедиста в Абакане запечатлела последние секунды его жизни, сообщает пресс-служба МВД по Республике Хакасия.

В воскресенье около 23.05 в Абакане в районе дома по улицы Гагарина, 66 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием велосипедиста и автомобиля Lexus LX.

По предварительной информации, 36-летний водитель иномарки при движении по улицы Гагарина в направлении улицы Котовского допустил наезд на 19-летнего велосипедиста, который двигался во встречном направлении по краю дороги. 

Велосипедист, предположительно, вел с мобильного телефона «Прямой эфир»  для соцсетей о том, как он передвигается по проезжей части.

В результате ДТП водитель велосипеда умер на месте. Камера мобильного телефона, погибшего запечатлела последние секунды жизни молодого абаканца. По факту ДТП проводится проверка.  

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