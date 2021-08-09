«Прямой эфир» в соцсетях закончился смертью велосипедиста

Камера мобильного телефона погибшего в ДТП молодого велосипедиста в Абакане
запечатлела последние секунды его жизни, сообщает пресс-служба МВД по
Республике Хакасия.
В воскресенье около 23.05 в Абакане в районе дома по улицы Гагарина,
66 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием велосипедиста и
автомобиля Lexus LX.
По предварительной информации, 36-летний водитель иномарки при движении по улицы Гагарина в направлении улицы Котовского допустил наезд на 19-летнего велосипедиста, который двигался во встречном направлении по краю дороги.
Велосипедист, предположительно, вел с мобильного телефона
«Прямой эфир» для соцсетей о том, как он
передвигается по проезжей части.
В результате ДТП водитель велосипеда умер на месте. Камера мобильного
телефона, погибшего запечатлела последние секунды жизни молодого абаканца. По
факту ДТП проводится проверка.