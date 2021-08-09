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Три человека в Красноярске погибли от отравления алкоголем

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба правительства Ненецкого автономного округа

Две женщины и мужчина погибли, отравившись ядовитым алкоголем в Красноярске, следователи задержали подозреваемых в обороте опасного напитка, сообщает СУ СК РФ по Красноярскому краю.

В больницу Красноярска 3 и 4 августа доставлены две женщины и трое мужчин — с признаками отравления. Впоследствии женщины и один из мужчин умерли.

По фактам гибели людей органами полиции возбуждено два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных части 1 статьи 234 УК РФ (незаконный оборот сильнодействующих веществ или ядовитых веществ в целях сбыта). С учетом установленных в ходе расследования обстоятельств уголовное дело переквалифицировано на части 3 статьи 238 УК РФ.

По данным следствия, в результате употребления спиртосодержащей жидкости из пластиковой емкости, без соответствующих этикеток и состава, не отвечающей требованиям безопасности, в Красноярске скончались дочь и мать 24 и 54 лет, а также 54-летний мужчина. Еще двое мужчин находятся в больнице в тяжелом состоянии.

По подозрению в совершении данных преступлений задержаны двое красноярцев 45 и 58 лет. В отношении одного из мужчин избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении другого с учетом состояния его здоровья — домашний арест. Назначена судебно-химическая экспертиза с целю определения состава изъятой и употребленной погибшими жидкости.

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Красноярск #Происшествия
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