Умер диссидент и правозащитник Сергей Ковалев

Советский диссидент и правозащитник, первый российский уполномоченный по правам человека Сергей Ковалев скончался в понедельник на 92-м году жизни.

«Сергей Адамович Ковалев умер во сне на рассвете в пятом часу утра», — сообщил «Интерфаксу» Александр Черкасов, председатель совета правозащитного центра «Мемориал» (организация признана в России иностранным агентом).

По словам главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, смерть правозащитника не связана с коронавирусом.

Ковалев окончил биофак МГУ и занимался биофизикой. С 1968 года он стал активно заниматься правозащитной деятельностью. В 1975 году был приговорен к семи годам лишения свободы и трем годам ссылки по статье об антисоветской агитации и пропаганде.

Он избирался Верховный совет РСФСР в Госдуму I, II и III созывов, был первым уполномоченным по правам человека в России в 1994-1995 годах и первым председателем Комиссии по правам человека при президенте в 1993-1996 годах.