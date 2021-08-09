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Стали известны подробности шоу «Новые танцы» на ТНТ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба канала ТНТ

Судейство в «Новых танцах» изменится, а участники будут бороться за победу в четырех категориях, сообщила пресс-служба канала ТНТ.

В новом танцевальном шоу отбор прошли почти 400 человек или 144 творческие единицы в четырех категориях: соло, дуэты, дети и команды. Соревнование будет проходить в формате баттла, проигравший мгновенно покидает проект, победитель идет дальше.

Баттл столкнет друг с другом, казалось бы, несовместимые жанры: хип-хоп против контемпа, брейкданс против локинга, бальные танцы против экспериментала и так далее. В таких условиях победителя предсказать невозможно. Призовой фонд проекта — 10 миллионов рублей. Финалисты каждой категории получат по миллиону, оставшийся банк заберет победитель.

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Формат судейства изменится. Все участники окажутся в равных условиях, и решения жюри станут независимыми от давления зрителей. Оценивать выступления вместе с другими звездными гостями шоу будет Мигель – его зрители увидят в каждом выпуске проекта «Новые танцы».

Вместе с главным лицами проекта шоу будут делать топовые танцовщики и хореографы, а также звезды, которые станут гостями шоу: Егор Крид, Даня Милохин, Ёлка, Сергей Лазарев, Иван Дорн, Клава Кока, Анна Седакова и другие.

Встречать участников на сцене в качестве ведущей будет Ляйсан Утяшева. К ним присоединится Ульяна Пылаева, которая станет второй ведущей проекта, покажет зрителям бэкстейдж и поможет ближе узнать участников.

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