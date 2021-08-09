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Пьяный водитель «буханки» в Приангарье насмерть сбил пенсионерку

Источник:
Sibnet.ru
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Место ДТП с погибшей в Иркутской области
Фото: © ГУ МВД по Иркутской области

Уголовное дело возбудили в Иркутской области в отношении водителя автомобиля «УАЗ», насмерть сбившего 81-летнюю женщину на дорогу в одном из поселков, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

В воскресенье около 12.00 (7.00 мск) 51-летний водитель «буханки» ехал по улице Ленина поселка Чунский. В это время на трассу вышла бабушка, пешеходного перехода в этом месте не было. Водитель не сумел вовремя затормозить и сбил пенсионерку. Она умерла на месте.

Сотрудники госавтоинспекции, прибывшие на место, установили, что в момент аварии мужчина находился в состоянии опьянения. Более того, он был лишен права управления транспортными средствами.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения). Максимальная санкция по этой статье — до 12 лет лишения свободы.

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Иркутск #ДТП #ЧП
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Он из знаменитого клуба Самоубийц.и не жалко себя любимого.

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