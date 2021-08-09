Боевик «Красная река» вышел эксклюзивно в Wink

Фильм «Красная река» о мести судьи полицейским можно эксклюзивно посмотреть в видеосервисе Wink.

В центре сюжета криминального боевика состоятельная семья известного судьи Чарльза Коулмана-старшего. Однажды его сына останавливает и убивает полицейский патруль. При проверке документов одному из них показалось, что Коулман-младший полез за оружием, и он опередил юношу выстрелом в упор.

Безутешный судья поначалу впадает в отчаяние, когда система правосудия оказывается бессильной и отпускает виновных без наказания. Но затем он находит способ отомстить.

Главные роли в фильме исполнили: звезда «Эквилибриума» Тэй Диггз, Джон Кьюсак, Люк Хемсворт и АрДжей Митти.

Фильм «Красная река» можно посмотреть только в видеосервисе Wink. Он доступен бесплатно в рамках подписки «Трансформер Акция».