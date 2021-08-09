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Роскачество рассказало о подвохах в кассовых чеках

Источник:
«Прайм»
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Фото: © Sibnet.ru

Покупатели на кассе чаще всего сталкиваются с расхождением цены товара в чеке с той, что указана в торговом зале, сообщил начальник отдела Роскачества по защите прав потребителей Владимир Тарачев.

По его словам, может также обнаружиться, что продавец пробил один и тот же товар дважды или включил в чек товар, который вы не брали вовсе.

«Такие подвохи в кассовых чеках чаще всего встречаются в продовольственных магазинах и супермаркетах, так как именно там потребители массово закупаются, а в длинном чеке обнаружить лишние суммы или товары сложнее», — приводит «Прайм» слова эксперта.

Он посоветовал при обнаружении «неприятного сюрприза» в чеке обратиться к кассиру с требованием пробить товар по указанному на товаре ценнику или вернуть ваши деньги.

В случае отказа со стороны продавца и администрации магазина решить вопрос в вашу пользу, нужно подготовить претензию в письменном виде и предъявить ее руководству магазина. Если вам откажут и в этом случае, следует обращаться в региональное управление Роспотребнадзора.

К заявлению необходимо приложить ответ из магазина на вашу жалобу, а также фотографию ценника, сделанную в магазине, и скан (копию) чека. Это позволит Роспотребнадзору привлечь нарушителя к административной ответственности.

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kygear

Он из знаменитого клуба Самоубийц.и не жалко себя любимого.

korvinsS

Я вообще за то что бы за коррупцию была смертная казнь.

ДЕК-23-пер

Работаем как кони, по 12часов, без выходных, начальство как надзиратели, следят чтобы выжались по полной....

huhro

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