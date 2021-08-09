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Новый «Отряд самоубийц» возглавил прокат в России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма

Фильм «Отряд самоубийц: Миссия навылет» стал лидером проката в России, собрав за первый уикенд кассу в 325 миллионов рублей.

Новый «Отряд самоубийц» рассказывает об отъявленных злодеях, которые находятся в тюрьме Белль Рив для преступников со сверхспособностями. Это место становится базой рекрутов для суперсекретного проекта.

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Режиссером и сценаристом фильма выступил Джеймс Ганн, а актерский состав возглавляют Марго Робби, Идрис Эльба, Джон Сина, Джоэл Киннаман, Питер Капальди, Сильвестр Сталлоне и Виола Дэвис.

Прокат ленты в России внес наибольший вклад в общую копилку с 4,35 миллиона долларов. Дебютная касса на 16% превзошла результат «Черной вдовы» и на 30% «Хищных птиц».

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