Робот станет преподавателем в томском вузе

Робот будет преподавать в Томском госуниверситете систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР), рассказал директор по развитию компании «Промобот» Олег Кивокурцев.

«Робот будет "преподавать" студентам сразу несколько дисциплин и выступать "живым" лабораторным стендом», – сказал собеседник ТАСС.

На базе «Промобота» студенты будут изучать программирование, электронику и мехатронику, выполняя лабораторные работы. Робот на 80% состоит из отечественных комплектующих.

Также в вуз направят комплект для изучения робототехники Promobot Rooky. Рука-манипулятор Rooky – это адаптированная для автономной работы копия руки сервисного робота.