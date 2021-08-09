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Робот станет преподавателем в томском вузе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Робот будет преподавать в Томском госуниверситете систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР), рассказал директор по развитию компании «Промобот» Олег Кивокурцев.

«Робот будет "преподавать" студентам сразу несколько дисциплин и выступать "живым" лабораторным стендом», – сказал собеседник ТАСС.

На базе «Промобота» студенты будут изучать программирование, электронику и мехатронику, выполняя лабораторные работы. Робот на 80% состоит из отечественных комплектующих.

Также в вуз направят комплект для изучения робототехники Promobot Rooky. Рука-манипулятор Rooky – это адаптированная для автономной работы копия руки сервисного робота.


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Технологии #Техника #Образование
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