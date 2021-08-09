Пятиминутная планка Коновалова стала челленджем для жителей

Глава Хакасии Валентин Коновалов показал, как утром он стоит в планке пять минут и предложил всем желающим показать свои спортивные результаты. Жители присоединились к челленджу (вызову).

«Начинаю утро с зарядки. Выполнил планку. А вы занимаетесь дома спортом? Присоединяйтесь!», — написал Коновалов под видео, на котором он стоит в планке (спортивное упражнение) пять минут.

Спортсмены, жители Хакасии и других регионов присоединились к челленджу губернатора, они стали выкладывать видео своих спортивных занятий и отмечать аккаунт Коновалова.