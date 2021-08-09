НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Туризм #Гео #ЧП

Пятиминутная планка Коновалова стала челленджем для жителей

Источник:
Sibnet.ru
300 0

Глава Хакасии Валентин Коновалов показал, как утром он стоит в планке пять минут и предложил всем желающим показать свои спортивные результаты. Жители присоединились к челленджу (вызову).

«Начинаю утро с зарядки. Выполнил планку. А вы занимаетесь дома спортом? Присоединяйтесь!», — написал Коновалов под видео, на котором он стоит в планке (спортивное упражнение) пять минут.

Спортсмены, жители Хакасии и других регионов присоединились к челленджу губернатора, они стали выкладывать видео своих спортивных занятий и отмечать аккаунт Коновалова.

Еще по теме
Сибирский губернатор стал лидером по негативным отзывам
Губернатор Приангарья рассказал Мишустину о головной боли чиновников
Экс-мэр Иркутска снял пародию на клип Little Big
Мишустин приедет на авиазавод в Иркутске
смотреть все
Хакасия #Местная власть
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Пьяный водитель «буханки» в Приангарье насмерть сбил пенсионерку
Художник Слонов сделал матрешку-клетку
Новейшую штурмовую версию вертолета Ми-8 показали зрителю
Робот станет преподавателем в томском вузе
Самое популярное
Путин нанес газовый удар по США
World of Tanks получит новые танки и карту
Microsoft закрыла доступ к пробной подписке Windows 365
России предрекли введение налога на мясо
Обсуждение (0)
О самом главном
Избранные духами, или Кто такие шаманы
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Первое таинство: как выбрать крестного и когда крестить ребенка
Магический лунный календарь на каждый день
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

kygear

Он из знаменитого клуба Самоубийц.и не жалко себя любимого.

korvinsS

Я вообще за то что бы за коррупцию была смертная казнь.

huhro

Вымирание России - это главный показатель работы власти.

ДЕК-23-пер

Работаем как кони, по 12часов, без выходных, начальство как надзиратели, следят чтобы выжались по полной....
Sibnet.Ru