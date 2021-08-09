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Эксперт объяснил, как экономить на бензине

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Изменение манеры вождения и перевод бензиновой машины на газ помогут автомобилистам сэкономить на топливе, сообщил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

«Первый лайфхак — это перевод автомобиля на газ. Если мы отказываемся от бензина, то переходим на гораздо более дешевый метан или пропан. Чем больше мы проезжаем на таком топливе, тем больше экономим. На определенном рубеже пробега газовое оборудование и его установка начинают окупаться», — сказал Шапарин в интервью радио Sputnik.

Тем, кто продолжит заправляться бензином, эксперт советует изменить стиль вождения. «Резкие старты и торможения приводят к серьезному увеличению расхода топлива. Также на трассе надо выдерживать оптимальный скоростной режим — не больше 120 километров в час, поскольку дальше начинает резко увеличиваться расход топлива», — уточнил он.

По его словам, езда с нарушением скоростных ограничений не только опасна, но и не дает никакого выигрыша по времени и расходу топлива.

«Я много раз замечал, что когда ты едешь (со скоростью) 120, а мимо тебя пролетает человек со скоростью 160, то ты в итоге его обгонишь, поскольку он всегда остановится на заправке. Гнать — это неэффективно и с точки зрения топливной эффективности, и с точки зрения времени», — заверил Шапарин.

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