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Тело женщины нашли на свалке в Забайкальском крае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Следственный комитет по Забайкальскому краю возбудил уголовное дело по факту убийства женщины, тело которой нашли на свалке.

В воскресенье около 14.00 по местному времени (8.00 мск) на полигоне бытовых отходов в Шилке было обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти. Криминалисты осмотрели место происшествия, изъяли улики и личные вещи покойной.

Личность убитой установили, это 28-летняя жительница Шилкинского района. Создана следственная группа. Следователи и полицейские устанавливают мотивы убийства и предполагаемого преступника.

СУ СК России по Забайкальскому краю возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Максимальная санкция по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

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Забайкалье #Криминал #ЧП
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