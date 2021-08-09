Тело женщины нашли на свалке в Забайкальском крае

Следственный комитет по Забайкальскому краю возбудил уголовное дело по факту убийства женщины, тело которой нашли на свалке.

В воскресенье около 14.00 по местному времени (8.00 мск) на полигоне бытовых отходов в Шилке было обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти. Криминалисты осмотрели место происшествия, изъяли улики и личные вещи покойной.

Личность убитой установили, это 28-летняя жительница Шилкинского района. Создана следственная группа. Следователи и полицейские устанавливают мотивы убийства и предполагаемого преступника.

СУ СК России по Забайкальскому краю возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Максимальная санкция по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.