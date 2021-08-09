Буддийский лама дал рекомендации по питанию на черноморских курортах

Приезжая на черноморские курорты «за здоровьем», люди часто подрывают его в первые дни неправильным и хаотичным питанием. Лама из Бурятии Олег Намжилов дал сибирякам советы на странице Курумканского дацана во «ВКонтакте», как этого избежать.

Первые три дня на курортах Черного моря нельзя есть фрукты, мороженое, пить много свежевыжатых соков и лучше отказаться от морской рыбы. Конечно, если все вышеперечисленное не входит в ежедневный рацион человека.

«Это важный момент. Первые два-три дня питаемся тем как обычно, как у дома: супы, каши, плов, мясо», — посоветовал лама. Блюда местной кухни и фрукты следует вводить в рацион постепенно.

К выбору мяса тоже нужно подходить аккуратно. Лучше есть только один вид мяса в один день. Например, в первый — баранину, во второй — говядину и так далее, объяснил Намжилов.

Он поделился наблюдениями, что люди на курорте пытаются попробовать все сразу, что зачастую приводит к отравлениям и госпитализации в инфекционные больницы, и без того переполненные «ковидными» больными. Также лама подчеркнул, что многие болезни в принципе являются результатом неправильного питания, поэтому необходимо тщательно выбирать пищу.