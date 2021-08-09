Простой способ получать огнеупорный материал из опилок нашли в Томске

Томские ученые создали и запатентовали простой способ получать огнеупорный материал из отходов деревопроизводства, сообщил научный сотрудник Научно-исследовательского центра «Экоэнергетика 4.0» Александр Пак.

«Мы разработали безвакуумный электродуговой метод, у нас патенты все свои, установка своя. С его помощью мы получаем карбид кремния из древесного угля. Для создания древесного угля используются пиролизированные опилки (обработанные под воздействием очень высокой температуры), то есть отходы деревообрабатывающего производства», – рассказал Пак ТАСС.

Ранее никто не синтезировал карбид кремния из отходов деревообработки. Сейчас этот материал получается в дорогостоящих вакуумных установках, откуда в течение длительного времени выкачивается весь кислород, чтобы провести нужную реакцию с углеродом и кремнием.

Метод томских ученых позволяет отказаться от дорогих вакуумных камер и сопутствующего оборудования. В специальной установке ионизируют воздух вокруг объекта. Получается облако газа, которое вытесняет кислород и не дает углю гореть.

Затем при помощи сильного дугового разряда электричества быстро достигается нужная температура и получаются кристаллы карбида кремния. Метод позволяет снизить стоимость производства материала.