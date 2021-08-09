Вышел трейлер второго сезона «Великая» с датой премьеры

Сериал «Великая» про начало правления Екатерины II выйдет 19 ноября, такая дата указана в новом трейлере комедии.

Во втором сезоне Екатерина продолжит свои попытки захватить власть и стать императрицей России. В новых сериях она ждет первенца. Судя по трейлеру, ее мужа Петра II ждут нелегкие временя, ведь уже в конце первого сезона главная героиня нашла способы им манипулировать.

В комментариях к новому видео зрители написали, что второй сезон выглядит лучше первого, хотя первый был великолепен.