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Вышел трейлер второго сезона «Великая» с датой премьеры

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Сериал «Великая» про начало правления Екатерины II выйдет 19 ноября, такая дата указана в новом трейлере комедии.

Во втором сезоне Екатерина продолжит свои попытки захватить власть и стать императрицей России. В новых сериях она ждет первенца. Судя по трейлеру, ее мужа Петра II ждут нелегкие временя, ведь уже в конце первого сезона главная героиня нашла способы им манипулировать.

В комментариях к новому видео зрители написали, что второй сезон выглядит лучше первого, хотя первый был великолепен.

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