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Сериал «Вместе навсегда» выходит на канале «Россия»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба канала «Россия»

Мелодрама «Вместе навсегда» с Аленой Константиновой и Артуром Сопельником в главных ролях выходит на канале «Россия» в понедельник, 9 августа.

В центре сюжета любовная история девушки Кати и молодого человека Саши. Они любят друг друга и хотят пожениться. Во время знакомства родителей герои узнают, что их семьи — заклятые враги.

Между влюбленными неожиданно встает богатый бизнесмен Роман Гордеев (Петр Рыков), владелец подпольного казино. Гордеев ни перед чем не остановится, чтобы завоевать Катю. Но Катя предана Саше, да и ее младшая сестра Лиза (Арина Постникова) буквально одержима Романом. Влюбленные вынуждены расстаться, но чувства окажутся сильнее любых преград.

«В основе этой истории — запутанный любовный четырехугольник, поэтому тут много страстей, любви и ненависти. Все герои сложные, противоречивые, неоднозначные», — цитирует пресс-служба «России» режиссера сериала Глеба Якубовского.

Премьера мелодрамы «Вместе навсегда» — с 9 августа в 21.20 в эфире телеканала «Россия».

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