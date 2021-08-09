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Красноярский школьник попросил у Путина свежего воздуха

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Первоклассник из Красноярска записал видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь с задымлением воздуха от лесных пожаров в Якутии.

«Прошу вас взять под личный контроль вопрос об экологической ситуации в Красноярске. Нам нечем дышать, мы хотим жить. Хотим играть на улице, но мамы не разрешают – говорят, что там вредно»,  сказал школьник на видео.

Задымление наблюдается в 1,2 тысячи населенных пунктах края, в том числе Красноярске и Норильске. В краевом центре объявили режим неблагоприятных метеоусловий на трое суток. Все предприятия обязаны уменьшать выбросы в атмосферу.

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Красноярск #Происшествия
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