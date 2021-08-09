Красноярский школьник попросил у Путина свежего воздуха

Фото: © кадр из видео
Первоклассник из Красноярска записал видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь с задымлением воздуха от лесных пожаров в Якутии.
«Прошу вас взять под личный контроль вопрос об экологической ситуации в Красноярске. Нам нечем дышать, мы хотим жить. Хотим играть на улице, но мамы не разрешают – говорят, что там вредно», — сказал школьник на видео.
Задымление наблюдается в 1,2 тысячи населенных пунктах края, в том числе Красноярске и Норильске. В краевом центре объявили режим неблагоприятных метеоусловий на трое суток. Все предприятия обязаны уменьшать выбросы в атмосферу.
kygearОн из знаменитого клуба Самоубийц.и не жалко себя любимого.
korvinsSЯ вообще за то что бы за коррупцию была смертная казнь.
huhroВымирание России - это главный показатель работы власти.
ДЕК-23-перРаботаем как кони, по 12часов, без выходных, начальство как надзиратели, следят чтобы выжались по полной....