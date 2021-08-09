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Российский флот получит в 2021 году сразу три атомные подлодки

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Генеральный директор «Севмаша» Михаил Будниченко сообщил 30 июля, что предприятие до конца этого года планирует сдать три подводные лодки.

Речь идет о стратегической подлодке «Князь Олег» (проект 955А, «Борей-А»), многоцелевой «Новосибирск» (проект 885М, «Ясень-М») и носителе беспилотных «Посейдонов» «Белгород» (проект 09852), сказал РИА Новости источник в кораблестроительной отрасли.

По его словам, «Князя Олега» передадут флоту в сентябре этого года, а «Новосибирск» сдадут в декабре. «Белгород» завершит испытания к сентябрю этого года, лодка проходит этап испытаний, на ней запущен реактор.

Сегодня Россия эксплуатирует в общей сложности четыре подводные лодки проекта 955 «Борей»/955А «Борей-А», еще несколько субмарин этого типа находятся на различных стадиях строительства. У каждой из них в арсенале 16 межконтинентальных баллистических ракет «Булава».

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Первую субмарину проекта 885М «Казань» флот получил 7 мая 2021 года. До этого в состав ВМФ вошел крейсер «Северодвинск», построенный по изначальному проекту «Ясень». Следующая подводная лодка (первая серийная) «Новосибирск» была спущена на воду в конце 2019 года.

Многоцелевая атомная подводная лодка «Белгород» является экспериментальной лодкой для беспилотников «Посейдон». Лодка относится к проекту 949А «Антей»

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Оборона #Оружие #ОПК #Армия
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