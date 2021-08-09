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Посол России в ФРГ заявил о скорой достройке «Северного потока»

Источник:
«Известиям»
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Фото: © пресс-служба ПАО «Газпром»

Строительные работы по газопроводу «Северный поток — 2» находятся на финальной стадии, сообщил посол России в Германии Сергей Нечаев.

«Исходим из того, что германо-американская договоренность не повлияет на темпы сооружения и сроки завершения "Северного потока - 2". Строительные работы находятся на финальном этапе, до полного их окончания остаются считанные недели», — сказал Нечаев в интервью «Известиям».

Проект «Северный поток — 2» предполагает сооружение двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый газопровод удвоит мощность первого «Северного потока», маршрут которого в основном и повторит.

США и Германия 21 июля достигли соглашения по проекту «Северный поток — 2». Вашингтон признал, что санкции не остановят его реализацию, а Берлин обязался добиваться продления транзита российского газа по территории Украины.

Американские власти вместе с тем оставили за собой право принимать меры в случае «использования Россией энергетики в качестве геополитического оружия в Европе» и «агрессии в отношении Украины», заявили в Госдепартаменте.

Российская сторона неоднократно заявляла, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.

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kygear

Он из знаменитого клуба Самоубийц.и не жалко себя любимого.

korvinsS

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ДЕК-23-пер

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