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Латвия предупредила о риске столкновения войск НАТО и России

Источник:
РБК
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Фото: © U.S. Department of Defense

Грядущие военные учения «Запад-2021» повышают вероятность столкновения российских военных с силами НАТО в странах Прибалтики и Польше, заявил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

По его словам, существует риск «недопонимания некоторых действий» из-за российско-белорусских маневров. «Когда у вас пограничный кризис, проходят крупные военные учения у границ НАТО, когда вы увеличиваете присутствие войск на нашей стороне, то все это, конечно, увеличивает вероятность возникновения инцидентов», — цитирует РБК Ринкевича.

В то же время он усомнился в том, что дело может дойти до полномасштабных боевых действий.

Совместные военные учения «Запад-2021» пройдут с 10 по 16 сентября на территории Белоруссии и России. В основе учений лежит сценарий развязывания агрессии против Союзного государства, заявил начальник Генштаба ВС Белоруссии Виктор Гулевич.

Министр обороны России Сергей Шойгу заверил, что учения «Запад-2021» носят сугубо оборонительный характер и не направлены против какой-либо страны или союза.

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Оборона #Военная политика #Армия #Конфликты
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