НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Промзона #Транспорт и дороги #Авиа #Туризм #Гео #ЧП

Охранник выловил полутораметровую змею в ТЦ Иркутска

Источник:
Sibnet.ru
422 0

Утром в субботу охранник ТЦ «Новый» заметил в кафе змею. Мужчина не растерялся, аккуратно изолировал пресмыкающееся и вызвал специалистов, сообщил «Дом природы» на своей странице в Instagram.

Мужчина, обнаруживший змею, «без излишнего садизма» изловил полутораметровую рептилию ведром и позвонил в Единую аварийно-диспетчерскую службу. А спасатели доставили многострадальное животное в «Дом природы».

Ветеринары осмотрели амурского полоза и поместили в теплый террариум для отогрева. Сейчас полиция разбирается в обстоятельствах происшествия и устанавливает владельца, допустившего такую ситуацию.

Еще по теме
Медведь напал на лесника в Приангарье
Медведь встретил томичей на въезде в регион. ВИДЕО
Новосибирский рыбак выловил из пруда красноухую черепаху
Голубь в маске привлек внимание жителей Кемерова
смотреть все
Иркутск #Звери
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Жители Новокузнецка стали обладателями миллионных долгов за проезд
Охранник выловил полутораметровую змею в ТЦ Иркутска
Красноярские синоптики предупредили о сильной мгле
Серебряная призерка Олимпиады из Бурятии вышла замуж
Самое популярное
Цена бензина Аи-92 обновила рекорд
Жириновский предложил восстановить советские рынки
Илон Маск показал двигатели гигантской ракеты Super Heavy
Путин нанес газовый удар по США
Обсуждение (0)
О самом главном
Избранные духами, или Кто такие шаманы
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Первое таинство: как выбрать крестного и когда крестить ребенка
Магический лунный календарь на каждый день
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
40
Путин потребовал остановить вымирание России
38
Путин поручил очистить Россию
29
Путин нашел причину лесных пожаров и наводнений
28
Зеленский обвинил Россию в нарушении международного права
26
Зеленский призвал жителей Донбасса покинуть регион
Sibnet.Ru