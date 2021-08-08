Охранник выловил полутораметровую змею в ТЦ Иркутска

Утром в субботу охранник ТЦ «Новый» заметил в кафе змею. Мужчина не растерялся, аккуратно изолировал пресмыкающееся и вызвал специалистов, сообщил «Дом природы» на своей странице в Instagram.

Мужчина, обнаруживший змею, «без излишнего садизма» изловил полутораметровую рептилию ведром и позвонил в Единую аварийно-диспетчерскую службу. А спасатели доставили многострадальное животное в «Дом природы».

Ветеринары осмотрели амурского полоза и поместили в теплый террариум для отогрева. Сейчас полиция разбирается в обстоятельствах происшествия и устанавливает владельца, допустившего такую ситуацию.



