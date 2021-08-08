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Диетолог рассказала об опасности разливного пива

Источник:
«Москва 24»
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Фото: © Sibnet.ru

Член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова предупредила об опасности употребления разливного пива.

«Пиво — это тот напиток, который содержит простые углеводы. Они могут служить для микроорганизмов питательной средой», — сказала Круглова в интервью «Москва 24».

Емкости, в которых хранится напиток, необходимо обрабатывать надлежащим образом, иначе там начнут размножаться болезнетворные бактерии. Употребление такого пива может привести к отравлениям, кишечным инфекциям и другим нарушениям в работе желудочно-кишечного тракта

Последствия зависят от выпитого объема, а также индивидуальных особенностей организма, уточнила медик. У некоторых есть риск обострения заболеваний желудочно-кишечного тракта, в то же время для людей со здоровым желудком это не представляет никакой опасности.

Нефильтрованное разливное пиво при неправильной температуре хранения тоже может навредить здоровью: в процессе брожения развиваются микроорганизмы и меняется вкус напитка. Это, в свою очередь, приводит к интоксикации организма, пояснила диетолог.

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