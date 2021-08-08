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МВД уточнит правила практического экзамена на права

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

МВД России планирует пересмотреть действия экзаменатора и кандидата в водители на практическом экзамене на право управления транспортным средством, сообщает пресс-центр ведомства.

В России с 1 апреля этого года вступил в силу новый административный регламент МВД, который исключил площадку в формате отдельного экзамена, а сотрудники ГИБДД стали оценивать будущих водителей исключительно в условиях реального дорожного движения.

«Изучение правоприменительной практики положений административного регламента проводится с момента его вступления в силу. В настоящее время отмечены вопросы, требующие уточнений в части действий экзаменатора и кандидата в водители при проверке отдельных маневров и действий», — пояснили ТАСС в МВД.

В то же время в МВД не видят необходимости вносить концептуальные изменений в административный регламент.

С 1 апреля по 20 июля по новым правилам практические экзамены в условиях дорожного движения сдавали более 1,1 тысячи человек. Как сообщили в МВД, только треть из них (более 386 тысяч) получили положительную оценку, при этом с первого раза успешно сдали экзамен лишь 13% будущих водителей (более 148 тысяч).

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