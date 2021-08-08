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Собирать биометрию для идентификации таксистов начнут в России

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

Минцифры России определило случаи осуществления сбора и обработки биометрических персональных данных, используемых для идентификации и аутентификации в информационных системах организаций.

В число таких случаев вошли идентификация водителей такси и каршеринга. Документ опубликован в субботу на портале проектов нормативно-правовых актов.

«Случаями осуществления сбора и обработки используемых для идентификации <...> являются: идентификация водителей легкового такси; идентификация водителей транспортных средств, предоставленных в краткосрочную (до 24 часов) аренду на основе поминутной тарификации физическим лицам для целей, не связанных с осуществлением такими физическими лицами предпринимательской деятельности (каршеринг)», — говорится в документе.

Другими случаями для сбора биометрии предлагается установить доступ на территорию организаций, в том числе финансового рынка, имеющих «системы контроля и управления доступом на территории данных организаций», а также участие в «собрании участников гражданского-правового сообщества».

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