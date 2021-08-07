Российские волейболисты проиграли финал Олимпиады

Сборная России уступила в финальном матче мужского волейбольного турнира летней Олимпиады-2020. Россияне проиграли Франции со счетом 2-3, отыграв два сета по ходу матча.

Таким образом, российская команда завоевала серебряные медали Игр в Токио. Бронзовая медаль олимпийского турнира досталась сборной Аргентины, которая обыграла бразильцев со счетом 3:2.

В полуфинале россияне победили сборную Бразилии, которая на старте турнира считалась главным фаворитом и являлась действующим олимпийским чемпионом.

На Олимпиаде-2016 россияне заняли четвертое место, на Играх-2012 российские волейболисты завоевали золото.