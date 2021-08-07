НАВЕРХ

Российские волейболисты проиграли финал Олимпиады

Источник:
Sibnet.ru
173 1
Фото: Francisco Antunes / CC BY 2.0

Сборная России уступила в финальном матче мужского волейбольного турнира летней Олимпиады-2020. Россияне проиграли Франции со счетом 2-3, отыграв два сета по ходу матча.

Таким образом, российская команда завоевала серебряные медали Игр в Токио. Бронзовая медаль олимпийского турнира досталась сборной Аргентины, которая обыграла бразильцев со счетом 3:2.

В полуфинале россияне победили сборную Бразилии, которая на старте турнира считалась главным фаворитом и являлась действующим олимпийским чемпионом.

На Олимпиаде-2016 россияне заняли четвертое место, на Играх-2012 российские волейболисты завоевали золото.

Еще по теме
Прыгунья Ласицкене стала олимпийской чемпионкой
Российские синхронистки победили на Олимпиаде
Россия проиграла золото Олимпиады в художественной гимнастике
Путин оценил выступление россиян на Олимпиаде без флага и гимна
смотреть все
Спорт #Олимпиада 2020 #Летние виды
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
Истории
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
info.sibnet.ru
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
21.06.2021 19:28
info.sibnet.ru
Лучшие фильмы про футбол: истории легендарных спортсменов
19.06.2021 01:47
Футбольный комментатор во время матча
Футбольный сленг: как понять комментатора?
17.06.2021 14:43
Вокруг спорта
info.sibnet.ru
Белоруссия решила выгнать собственную спортсменку с Олимпиады
02.08.2021 10:54
info.sibnet.ru
Пилота команды «Формулы-1» «Макларен» ограбили после финала Евро
13.07.2021 10:27
info.sibnet.ru
Курс самообороны от медведя для женщин запустили в Красноярске
06.07.2021 09:09
info.sibnet.ru
Фитнес предложили включить в потребительскую корзину
11.06.2021 12:29
Девушка дня
info.sibnet.ru
Керлингистка Анна Сидорова: секс перед играми мешает
13.07.2021 13:17
info.sibnet.ru
Девушка-боец Пейдж Ванзант: секс-символ MMA
30.03.2021 17:46
info.sibnet.ru
Фигуристка Туктамышева: разделась для Maxim
25.02.2021 18:13
info.sibnet.ru
Прыгунья на лыжах Юлиане Зайфарт: снялась для Playboy
12.02.2021 17:54
Обсуждение (1)
Картина дня
Путин потребовал остановить вымирание России
Депутат Госдумы призвал увеличить рабочую неделю
Составлен портрет рядового преступника в России
Российским металлургам повысят налоги
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
37
Путин поручил очистить Россию
28
Путин нашел причину лесных пожаров и наводнений
27
Путин потребовал остановить вымирание России
26
Зеленский обвинил Россию в нарушении международного права
25
Власти дадут скидку в 625 тыс. за покупку электромобиля
Sibnet.Ru