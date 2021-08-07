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Названа смертельная ошибка при варке раков

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Valdavia / CC BY-SA 3.0

Вареные раки могут превратиться в смертельную отраву за считанные минуты, заявил шеф-повар Антон Калер. По его словам, распространенная ошибка при варке деликатеса может вызвать серьезные последствия для здоровья.

Специалист отметил, что рак должен быть живым вплоть до варки. Если приготовить и съесть уже умершего своей смертью рака, то можно легко отравиться, передает радио Sputnik. Калер напомнил, что такой продукт очень быстро портиться.

Именно поэтому в магазинах раки всегда плавают в аквариумах. Готовить их следует только в том случае, если покупатель убедился в их свежести. На момент приготовления раки должны быть живыми, если животное уже «уснуло», лучше не рисковать.

«Варить их нужно во вкусном бульоне, причем хорошее сочетание бульона — с добавлением сухого укропа, лаврового листа, перца горошком и душистого перца», — порекомендовал эксперт, уточнив при этом, раков нужно варить не больше пяти минут.

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Жизнь #Еда
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