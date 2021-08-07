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Депутат Госдумы призвал увеличить рабочую неделю

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Госдумы

Российская экономика начнет восстанавливаться, если граждане начнут больше трудиться, заявил депутат Госдумы от КПРФ Николай Арефьев.

«Нам не о четырехдневной рабочей неделе надо думать, а о продленке. О том, чтобы и в субботу, и в воскресенье работать», — цитирует парламентария российское издание Ura.ru.

Арефьев отметил, что в России сейчас нет инструментов, которые позволили бы перевести трудящихся на четырехдневку, предложенную бывшим премьер-министром Дмитрием Медведевым.

«Если человек не работает, то прибавочной стоимости нет, и, естественно, зарплаты тоже нет. Каким образом это можно сделать? За счет увеличения себестоимости? Можно увеличить себестоимость, но тогда наша продукция будет не востребована», — подчеркнул он.

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