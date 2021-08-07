Прыгунья Ласицкене стала олимпийской чемпионкой

Трехкратная чемпионка мира россиянка Мария Ласицкене победила в прыжках в высоту на Олимпиаде. Она принесла сборной России 20-е золото на Играх в Токио.

Ласицкене стала первой благодаря удачной попытке на 2,04 метра. Серебро на счету австралийки Николы Макдермотт, которая показала результат в 2,02. Третье место занял украинка Ярослава Магучих – 2,00.

На счету сборной России на Играх в Токио стало 20 золотых, 25 серебряных и 23 бронзовые медали. Россияне по количеству золота и медалей превзошли результат Олимпиады в Рио-де-Жанейро, где завоевали 19 наград высшей пробы.

Вот он – момент, к которому Ласицкене шла всю жизнь



Золотой прыжок Маши! Величайшая победа! Какие эмоции! pic.twitter.com/ms9FafdlXN — Матч ТВ (@MatchTV) August 7, 2021

Российская команда поднялась на четвертую строчку неофициального медального зачета Игр в Токио. Лидирует команда Китая (38–31–18), вторыми идут спортсмены США (36–38–33), третьими — японцы (26–12–17).