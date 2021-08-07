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Российские синхронистки победили на Олимпиаде

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © fina.org

Сборная России по синхронному плаванию победила в командных соревнованиях на Олимпиаде в Токио, опередив команды Китая и Украины.

В составе российской сборной выступили Алла Шишкина, Светлана Ромашина, Светлана Колесниченко, Александра Пацкевич, Мария Шурочкина, Влада Чигирева, Марина Голядкина и Полина Комар.

Светлана Ромашина стала семикратной олимпийской чемпионкой, теперь она является самой титулованной спортсменкой в истории синхронного плавания. После Игр в Токио она собирается завершить карьеру.

Это второе золото России по синхронному плаванию. Ранее Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко победили в соревновании дуэтов. Всего на счету сборной России 66 медалей на Олимпиаде в Токио: 18 золотых, 25 серебряных и 23 бронзовые.

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Спорт #Олимпиада 2020 #Летние виды
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jeryakob

у кого он все время чего-то требует?

Uynachalnica

Паша, ты уже больше года платишь за раздельный вывоз ТБО! Много ты его разделил и куда собственно?

west_nik

про очередные Нью-Васюки люди слушают разинув рот как всегда...Классика!

Archangel3339

Кто же у нас на протяжение всего этого времени эль-президенте? Внутренняя политика конечно же не причём,...
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