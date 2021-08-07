Российские синхронистки победили на Олимпиаде

Сборная России по синхронному плаванию победила в командных соревнованиях на Олимпиаде в Токио, опередив команды Китая и Украины.

В составе российской сборной выступили Алла Шишкина, Светлана Ромашина, Светлана Колесниченко, Александра Пацкевич, Мария Шурочкина, Влада Чигирева, Марина Голядкина и Полина Комар.

Светлана Ромашина стала семикратной олимпийской чемпионкой, теперь она является самой титулованной спортсменкой в истории синхронного плавания. После Игр в Токио она собирается завершить карьеру.

Это второе золото России по синхронному плаванию. Ранее Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко победили в соревновании дуэтов. Всего на счету сборной России 66 медалей на Олимпиаде в Токио: 18 золотых, 25 серебряных и 23 бронзовые.