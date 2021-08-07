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Huawei запатентовала смартфон с растягивающимся дисплеем

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Китайская компания Huawei рассматривает возможность выпуска смартфона с гибким дисплеем, огибающим поверхность корпуса.

В основу смартфона ляжет гибкий дисплей POLED на пластиковой подложке, соответствующая информация появилась в базе Всемирной организации интеллектуальной собственности. Кроме этого, смартфон будет использовать магниты в качестве поддерживающего механизма.

В полностью раскрытом состоянии новинка сможет функционировать в качестве небольшого планшета, пишет LetsGoDigital. На тыльной части корпуса планируется разместить многомодульную камеру с вертикальным размещением элементов.

В случае появления на коммерческом рынке устройство может получить название Mate X Rollable, однако пока оригинальный смартфон существует только в качестве концепта.

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