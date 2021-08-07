Эксперт назвал опасность скриншотов

Скриншоты стали основной причиной утечек важных данных, заявил управляющий партнер B&C agency Марк Шерман. По словам эксперта, ситуация осложнилась во время пандемии, когда компании стали массово переводить сотрудников на удаленный режим работы.

Аналитик отметил, что работники стали делать часто скриншоты и пересылать их коллегам в открытых мессенджерах. Однако это привело к тому, что в Сеть начали массово попадать конфиденциальные данные, передает агентство «Прайм».

Шерман отметил, что подобными случаями активно пользуются конкуренты. При этом их цели могут быть самыми разными — как кража модели бизнеса, так и нанесение ущерба путем публикации неблагоприятных для компании новостей.

Все это может причинить серьезный ущерб репутации бизнеса. Специалист порекомендовал бизнесменам подписывать с работниками специальное соглашение о передаче информации только через защищенные каналы связи.