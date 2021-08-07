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Украина нашла единственный способ «вернуть» Крым

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Бывший депутат Верховной Рады Анна Герман озвучила единственный способ воссоединения Украины с Крымом и Донбассом. По ее словам, для этого Киеву нужно помириться со своими двумя соседями.

«Нужно, чтобы мы, три братских народа, которые всегда жили в согласии, у которых общая родословная и корни, чтобы мы думали, как жить вместе, уважили наши особенности, развитие, культуру, язык и так далее», — сказала Герман в эфире телеканала «НАШ».

Герман подчеркнула, что украинцам стоит навсегда забыть о своей «мечте» вернуть утерянные территории, если они не начнут жить в мире и дружбе с соседними странами и братскими народами.

Крым вернулся в состав России по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом.

Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности Крыма закрыт навсегда и не подлежит пересмотру.

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