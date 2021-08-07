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Россияне завоевали олимпийское серебро по пляжному волейболу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © International Olympic Committee

Российские спортсмены Вячеслав Красильников и Олег Стояновский проиграли норвежцам в финале турнира по пляжному волейболу на Олимпийских играх в Токио и стали серебряными призерами.

Встреча закончилась со счетом 2:0. Это первая в истории современной сборной России олимпийская медаль по пляжному волейболу.

Красильников и Стояновский находятся на втором месте мирового рейтинга пляжного волейбола, тогда как их соперники по финалу являются его лидерами.

Эта медаль стала 63-й для сборной России на Играх в Токио. На счету российской команды 17 золотых, 24 серебряных и 22 бронзовых награды.

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Спорт #Олимпиада 2020 #Летние виды
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