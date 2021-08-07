Российским металлургам повысят налоги

Налог на добычу полезных ископаемых повысят с 1 января 2022 года, заявил президент Владимир Путин во время визита на завод по производству сухих строительных смесей в Башкирии.

«Со следующего года — с 1 января, по-моему — будут вводиться повышенные налоги на добычу полезных ископаемых. Это касается металлургической промышленности», — цитирует Путина «Интерфакс».

Президент отметил, что правительство наметило «целый ряд системных мер по сдерживанию цен внутри страны». По мнению Путина, что «ничего здесь избыточно административного нет», это должно положительно повлиять на экономику и даже оказывает позитивный эффект уже сейчас.

Это не первое повышение налоговой нагрузки за последнее время. С 1 января 2021 года в три с половиной раза была повышена ставка НДПИ для калийных солей, апатит-нефелиновых, апатитовых и фосфоритовых руд, руд черных и редких металлов, бокситов, руд цветных металлов.

С 1 августа в ответ на рост цен на металл и увеличение стоимости государственных строек правительство ввело экспортные пошлины на металлопродукцию, от которых в бюджет должны поступить около 160 миллиардов рублей, пошлины действуют до конца года.