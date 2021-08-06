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Авария «Газпрома» вызвала панику на бирже

Источник:
«Интерфакс»
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Фото: © пресс-служба ПАО «Газпром»

Авария на заводе «Газпрома» в Новом Уренгое вызвала биржевую панику — сжиженные углеводородные газы подорожали более чем на 6%, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Согласно национальному индексу, цены за тонну ресурса превысили 45 тысяч рублей. Участники рынка беспокоятся из-за ЧП, так как остановившийся завод обеспечивает крупнейшего продавца сжиженного топлива — Сургутский завод стабилизации конденсата.

По мнению аналитиков «Ренессанс Капитала», из-за аварии по итогам года уровень добычи газа упадет на восемь миллиардов кубометров, на пять миллионов тонн снизится добыча газового конденсата.

Пожар на заводе концерна по подготовке газового конденсата под Новым Уренгоем произошел 5 августа, его потушили спустя сутки. По предварительной оценке, авария может привести к остановке всего газоперерабатывающего комплекса Западной Сибири.

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