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Российские гандболистки вышли в финал Олимпиады

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Jonas de Carvalho / CC BY-SA 2.0

Женская сборная России по гандболу обыграла команду Норвегии в полуфинале олимпийского турнира в Токио. Матч завершился со счетом 27:26.

Сборная России является действующим чемпионом Олимпиады, команда Норвегии — чемпионом Европы. Соперницами россиян в борьбе за золото станут француженки, которые в пятницу обыграли команду Швеции. Финал состоится 8 августа.

На групповом этапе Игр-2020 российская команда одержала три победы, один матч проиграла и один сыграла вничью. В четвертьфинале россиянки победили Черногорию.

Сборная России находится на пятом месте в неофициальном командном зачете Олимпиады в Токио после Китая, США, Японии и Великобритании. На счету команды 62 медали: 17 золотых, 23 серебряные, 22 бронзовые.

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Спорт #Олимпиада 2020 #Летние виды
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