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Фильм «Бендер: Начало» появился в Wink

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Бендер: Начало»

Фильм «Бендер: Начало» с Сергеем Безруковым в главной роли вышел в прокат в конце июня. Новинка уже доступна для просмотра в видеосервисе Wink.

События картины происходят в 1919 году, молодой идеалист Остап Задунайский (Арам Вардеванян) встречает Ибрагима Бендера, более опытного афериста (Сергей Безруков). Остап в прошлом всегда был честным и с мошенниками дел не имел, но внезапно его жизнь круто меняется — Ибрагим хочет найти царскую реликвию.

Фильм «Бендер: Начало» можно посмотреть в Winkбесплатно в рамках подписки «Трансформер акция». Подписка на месяц сейчас бесплатна, а в пакет входит более 40 тысяч фильмов и сериалов.


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