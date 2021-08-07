Фильм «Бендер: Начало» появился в Wink

Фильм «Бендер: Начало» с Сергеем Безруковым в главной роли вышел в прокат в конце июня. Новинка уже доступна для просмотра в видеосервисе Wink.

События картины происходят в 1919 году, молодой идеалист Остап Задунайский (Арам Вардеванян) встречает Ибрагима Бендера, более опытного афериста (Сергей Безруков). Остап в прошлом всегда был честным и с мошенниками дел не имел, но внезапно его жизнь круто меняется — Ибрагим хочет найти царскую реликвию.

Фильм «Бендер: Начало» можно посмотреть в Winkбесплатно в рамках подписки «Трансформер акция». Подписка на месяц сейчас бесплатна, а в пакет входит более 40 тысяч фильмов и сериалов.